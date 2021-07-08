За прошедшие сутки в Украине было привито почти 105 тысяч человек
В Украине прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, за прошедшие сутки, 7 июля, в Украине было иммунизированы 104 680 человек. Из них одну дозу получили 42 029 человек, две дозы - 62 651 человек.
В течение суток работали:
- 682 мобильные бригады;
- 1462 пункта прививки;
- 31 центр вакцинации.
Отметим, что с начала прививочной кампании в Украине в целом проведено 3 196 848 прививок.