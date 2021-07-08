За прошедшие сутки в Украине было привито почти 105 тысяч человек

В Украине прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Так, за прошедшие сутки, 7 июля, в Украине было иммунизированы 104 680 человек. Из них одну дозу получили 42 029 человек, две дозы - 62 651 человек.

В течение суток работали:

682 мобильные бригады;

1462 пункта прививки;

31 центр вакцинации.

Отметим, что с начала прививочной кампании в Украине в целом проведено 3 196 848 прививок.