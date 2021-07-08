Медведчук прибыл в Печерский суд

Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд Киева где будут рассматривать вопрос о продлении ему меры пресечения, сообщает Страна.ua.

Перед началом заседания, Медведчук заявил, что его защита будет требовать, полной отмены меры пресечения.

Вчера, 7 июля, Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

Адвокат Виктора Медведчука Камиль Кирпичев накануне заявил, что суд продлил срок следствия за 10 минут, без Медведчука и его защитников.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В отношении Виктора Медведчука суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.