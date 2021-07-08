"Слуга народа" объяснил необходимость легализации оружия в Украине
Огнестрельное оружие в Украине на сегодняшний день является легальным, но не вполне законным. Поэтому нужно законодательно унормировать вопрос оборота оружия. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дануца, сообщает Слово и дело.
Соавтор внесенного в Верховную раду законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие отметил, что на сегодня в стране более миллиона единиц легального оружия, преимущественно, охотничьего.
"В Украине сегодня оружие является легальным, но не является законным. Законность предусматривает наличие закона. Сегодня это все легализовано приказом Министерства внутренних дел и, безусловно, принятие закона должно быть. В Украине сегодня более 1 млн легальных стволов, это преимущественно охотничье оружие, и мы обязаны как законодатели унормировать законным способом оборот легального гражданского оружия", - пояснил нардеп.