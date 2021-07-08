"Слуга народа" объяснил необходимость легализации оружия в Украине

Огнестрельное оружие в Украине на сегодняшний день является легальным, но не вполне законным. Поэтому нужно законодательно унормировать вопрос оборота оружия.﻿ Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дануца, сообщает Слово и дело.

Соавтор внесенного в Верховную раду законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие отметил, что на сегодня в стране более миллиона единиц легального оружия, преимущественно, охотничьего.