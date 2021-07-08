Автопроизводители столкнулись с очередной проблемой

Дефицит свинца предвещает очередной кризис в отрасли, сообщает Судебно-юридическая газета.

Автомобильные компании уже несколько месяцев борются с нехваткой чипов, что серьезно нарушило их производственные планы и даже закрыло некоторые заводы. Теперь к этому добавляется еще одна проблема - отсутствие свинца, что, как ожидается, отразится на мировом авторынке, передает businesstoday.

Повышенный спрос на металл, который необходим для классических свинцово-кислотных аккумуляторов, привел к серьезному дефициту. Он уже ощущается в основном автомобильном сектором Северной Америки. И именно на США приходится около 13% мирового спроса на свинец, и его отсутствие является причиной роста цен, что уже является тревожным сигналом.

Проблема усугубляется слухами о том, что дефицит - это не временное явление, а кризис, который будет только усугубляться. Так, 30 июня свинец достиг максимальной цены с 2018 года - 2344 доллара за тонну, и эксперты ожидают, что спрос продолжит расти и увеличится на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

Повышенный спрос и связанный с этим дефицит спровоцировали сокращение запасов на складах, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. В 2021 году доступность свинца в них будет более чем на 40% меньшей, чем в 2020 году и составит 72 250 тонн.