Украина и Дания заключили договор об энергетическом партнерстве

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод подписали соглашение о сотрудничестве в рамках украинско-датской программы энергетического партнерства в 2021-2026 годах, сообщает Деловая столица.

"Дания является одним из европейских лидеров в осуществлении перехода к зеленой энергетике. Украина, в свою очередь, разделяет цели Европейского зеленого курса. Поэтому я вижу значительный потенциал для углубления сотрудничества наших государств в развитии возобновляемых источников энергии и усилении энергетической безопасности" , — прокомментировал Герман Галущенко.

Как отмечается, соглашение станет новым этапом углубления межправительственного сотрудничества, которое будет сосредоточено на внедрении энергетических решений и технологий, основанных на датском опыте и технической помощи, а также открывающихся возможностей для компаний, работающих с зеленой энергетикой.

Предполагается, что Датское энергетическое агентство будет предоставлять консультации, техническую помощь и учить специалистов украинского энергетического сектора.

"Энергетическое партнерство с Данией будет способствовать улучшению условий для внедрения новейших экологически чистых энергетических технологий и привлечения инвестиций в стойку энергетику" , — считает Галущенко.

Разработанный Минэнерго проект Национального плана действий по энергоэффективности предусматривает уменьшение конечного потребления энергии более чем на 17% к 2030 году.