Где в Украине установят новые камеры фотовидеофиксации

На украинских дорогах становится все больше камер автоматической фотовидеофиксации. В скором времени они появятся в еще одном городе-миллионнике – Харькове, сообщает АвтоПортал.

Как сообщил глава департамента инфраструктуры города Сергей Дульфан, на первом этапе планируют установить 11 камер автофиксации в местах концентрации ДТП. Две из них уже смонтировали на проспектах Московском и Науки.

Камеры автофиксации в Харькове уже протестировали и они готовы к использованию. Осталось согласовать организацию движения на этих участках с дорожными службами и официально их узаконить.

Параллельно в Харькове с помощью Европейского инвестиционного банка реализуют программу «Безопасный город». В ее рамках на протяжении двух лет появятся сотни новых камер – установят их на магистралях с самым интенсивным трафиком.

Напомним, в Украине установлены уже 130 комплексов автофиксации – ранее они появились в Киеве, Киевской, Львовской и Одесской областях. К 2024 году их количество планируют довести до 1500.