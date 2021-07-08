Франция попросила ЕС не признавать COVID-вакцины из РФ и Китая

В Министерстве иностранных дел Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. С таким заявлением выступил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, сообщает Лента.Ру.

"Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены" , — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что на данный момент во Франции и в странах Европы официально признали только четыре вакцины.

Бон посоветовал странам-партнерам отказаться от препаратов против COVID-19 от России, Китая и ряда других стран.

"Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам" , — заявил он.

Отметим, в настоящее время EMA одобрила только четыре вакцины – Comirnaty of Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzervria от AstraZeneca-Oxford и Johnson & Johnson's Janssen.