Франция просит ЕС не признавать COVID-вакцины из РФ и Китая

В Министерстве иностранных дел Франции призвали страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. С таким заявлением выступил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, сообщает Лента.Ру.

"Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены" , — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что на данный момент во Франции и в странах Европы официально признали только четыре вакцины.

Бон посоветовал странам-партнерам отказаться от препаратов против COVID-19 от России, Китая и ряда других стран.