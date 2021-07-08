Электрический фургон Volkswagen заметили на тестах

Немецкая компания Volkswagen проводит дорожные испытания прототипа ID.Buzz. Электрический фургон заметили на дорогах Германии, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет портал Carscoops﻿. В ближайшем будущем в семействе электромобилей Volkswagen появится новый интересный автомобиль, который станет родоначальником целого клана фургонов и минивенов на электротяге.

На дороги Германии выехал тестовый фургон VW ID.Buzz. Источник: Carscoops

Прообразом для модели послужил концепт ID.Buzz Cargo, представленный в 2018 году на выставке комтранса IAA в Ганновере.

Концепт ID.Buzz Cargo показали в 2018 году на выставке комтранса IAA в Ганновере. Источник: Carscoops

В основе новинки будет лежать уже опробованная на других электромобилях марки модульная платформа MEB. Она позволяет создавать модели с передним и полным приводом. Предполагается, что ID.Buzz будет работать от различных аккумуляторных блоков мощностью от 48 до 111 кВтч, поэтому по цикле WLTP он сможет преодолевать расстояние до 550 км.

В основе новинки будет лежать уже опробованная на других электромобилях марки модульная платформа MEB. Источник: Carscoops

ID.Buzz поступит в продажу в Европе в следующем году.