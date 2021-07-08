Популярный электромобиль снимают с производства

Компания BMW совсем скоро отправит на пенсию электрический хетчбэк i3 – один из самых старых, самых известных и самых популярных электромобилей в мире, сообщает АвтоПортал.

Толчком к такому выводу послужила информация, которую распространили западные СМИ: в частности, сообщается, что недавно американских дилеров проинформировали о том, что последние экземпляры BMW i3 для рынка США сойдут с конвейера в июле 2021 года.

Как сообщает издание Bimmertoday, – это первый шаг к полному отказу от i3. В 2022 году производство i3 на заводе BMW в Лейпциге будет полностью остановлено и для других рынков.

О закрытии проекта BMW i3 слухи ходили уже давно. Автомобиль устарел уже и морально и технически – он появился на свет еще в 2013 году. В 2018-м модель пережила обновление, но все же до современных электромобилей хетч уже явно не дотягивает. Например, Информационно-развлекательная система в BMW i3 уже не соответствует тому уровню, на который рассчитывают покупатели нового автомобиля премиум-класса, а запас хода и вовсе оставляет желать лучше.

Вместо i3 BMW сосредоточится на разработке новых моделей, а также «поддержке» свежих электромобилей вроде BMW i4 и BMW iX (оба, кстати, дебютировали в этом году и поступят на рынок в ближайшие месяцы). Впрочем, название i3 всё же может остаться с нами: для отдельных рынков, таких как Китай, баварцы готовят электрический аналог седана 3-Series – такой кандидат как никто другой подходит для присвоения культового наименования.