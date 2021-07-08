Совет Европы обеспокоен ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму

Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич заявила, что в Совете Европы обеспокоены ситуацией, сложившейся с правами человека в оккупированном Россией Крыму, сообщает Радио Свобода.

"Мы стали первой международной организацией, которая осудила незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Наш Комитет министров четко заявлял, что кризис нужно решать мирно на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подкрепленной строгим соблюдением международного права... Мы обеспокоены ситуацией с правами человека, сложившейся сейчас на крымском полуострове", - подчеркнула она.

Пейчинович-Бурич добавила, что в мае Комитет министров принял решение, предложив ей обратиться ко всем сторонам с тем, чтобы допустить в аннексированный Крым органы Совета Европы и организовать выпуск регулярных отчетов о ситуации с правами человека на полуострове.

"Органы по вопросам прав человека, в том числе нашего Комиссара по правам человека, также просят регулярно предоставлять оценки на основе этого доступа. Это правильно и хорошо, и я уже сделала первые шаги для выполнение этого решения. Следует четко понимать, что эта критическая ситуация не останется без внимания", - подчеркнула генсекретарка Совета Европы.