В Украину может хлынуть партия автомобилей-утопленников

Авто в США попадают на страховые аукционы не только после ДТП, но и катаклизмов. И не исключено, что совсем скоро на площадках Copart, IAA и Manheim окажется партия из полутора сотен авто, которые на днях пострадали из непогоды в Национальном парке Зайон в американском штате Юта, сообщает АвтоПортал.

Парк Зайон (Zion Park) – это один из самых популярных туристических объектов в США, который ежедневно посещают сотни людей. В среднем в летний период среднее количество осадков в регионе, где находится этот парк, составляет всего 7,6 мм, что даже ниже нормы.

Однако одним июльским днем всего за один час в регионе выпало более 25 мм осадков. В результате, потоки воды разрушили асфальтовые дороги и превратили местность в непроходимую грязевую равнину. Одновременно с этим пострадало около 150 автомобилей, на которых прибыли гости заповедника.

Последствия непогоды можно увидеть в ролике ниже.

Операцию по освобождению автомобилей из западни власти оценили в 7 дней, а вот восстановление инфраструктуры займет до нескольких месяцев. Впрочем, наверняка многие, если даже не все автомобили отправятся под списание – из-за механических повреждений и повреждений электроники.