В Киеве появились опасные эвакуаторы

Эвакуация автомобилей с киевских улиц доставляет много хлопот автовладельцам – то эвакуируют автомобиль с детьми внутри, то машина находу слетит с эвакуатора, сообщает 24 Канал.

Но недавно в Киеве появились эвакуаторы которые "угоняют" автомобиль методом частичной погрузки, информирует parkyvanya﻿. То есть машину цепляют за одну ось, а другая катится по асфальту на тележке. По неофициальной информации, именно такие эвакуаторы сделали в Киеве больше всего ДТП при перевозке автомобилей – больше 10.

Напомним, что выкуп автомобиля, который забрал эвакуатор, обходится в примерно 2000 гривен и занимает минимум половину рабочего дня. После вызволения автомобиля со штрафплощадки нужно обязательно обратиться в суд, так как шансы получить обратно потраченные средства очень высоки. Образцы всех необходимых для иска документов бесплатны.

Тем временем киевские власти, вместо увеличения количества мест для парковки, массово устанавливает антипарковочные столбики, исключая парковку даже там, где это разрешено Правилами дорожного движения.