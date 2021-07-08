SkyUp запускает новые рейсы из Киева
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 24 июля запускает рейсы из Киева в город Фуншал (Португалия), что на острове Мадейра, сообщает УНИАН.
"С 24 июля SkyUp начинает выполнять прямые рейсы на Мадейру",- говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что рейсы будут выполняться каждую субботу в обоих направлениях.
5 июля стало известно, что Мадейра будет пускать всех туристов, привитых любыми вакцинами от коронавируса, а не только теми, которые одобрены в ЕС. Власти острова заявили, что те, кто получил другие прививки, такие как китайские вакцины Sinovac или индийские Covaxin, смогут посетить атлантические острова.
Между тем, материковая часть Португалии принимает туристов только с одной из четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) и по этому остается все еще закрытой для большинства украинских туристов.