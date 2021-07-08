Байден отреагировал на убийство президента Гаити

Джо Байден заявил, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза шокировало его. Также он пообещал помощь Гаити. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Лига.net.

"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз", – написал он.

Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его.