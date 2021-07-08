Байден отреагировал на убийство президента Гаити
Джо Байден заявил, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза шокировало его. Также он пообещал помощь Гаити. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Лига.net.
"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз", – написал он.
Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его.
"Мы готовы оказать помощь в продолжение нашей работы во имя безопасного и спокойного Гаити", – добавил президент США.