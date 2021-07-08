Байден отреагировал на убийство президента Гаити

Байден отреагировал на убийство президента Гаити

Джо Байден заявил, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза шокировало его. Также он пообещал помощь Гаити. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Лига.net.

"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз", – написал он.

Байден назвал убийство лидера Гаити "чудовищным актом" и осудил его.

"Мы готовы оказать помощь в продолжение нашей работы  во имя безопасного и спокойного Гаити", – добавил президент США.

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