Под зданием КГГА проводят 4 митинга: между участниками произошла стычка
Сегодня, 8 июля, под зданием КГГА проводят сразу четыре митинга. У некоторых участников разошлись мнения, в результате начались стычки.
Как стало известно, очередная сессия КГГА проходит под акции протеста.
Там собрались:
- активисты, выступающие против сноса МАФов;
- частные предприниматели;
- обманутые вкладчики банка "Аркада";
- и противники застроек в Киеве.
У последних митингующих и возник конфликт на тему - быть строительству или нет.
Отметим, что, по данным журналистов, часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников АТО, часть против.