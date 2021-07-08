Под зданием КГГА проводят 4 митинга: между участниками произошла стычка

Сегодня, 8 июля, под зданием КГГА проводят сразу четыре митинга. У некоторых участников разошлись мнения, в результате начались стычки.

Как стало известно, очередная сессия КГГА проходит под акции протеста.

Там собрались:

активисты, выступающие против сноса МАФов;

частные предприниматели;

обманутые вкладчики банка "Аркада";

и противники застроек в Киеве.

У последних митингующих и возник конфликт на тему - быть строительству или нет.

Отметим, что, по данным журналистов, часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников АТО, часть против.