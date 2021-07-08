ГБР и СБУ проводят обыски в Киевавтодоре и департаменте КГГА

8 июля следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры и КК "Киевавтодор", сообщает Украинская правда.

"Политическое давление на городскую власть продолжается: сегодня проходят обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры и КК "Кие﻿вавтодор"", - сказано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева в рамках уголовного производства относительно закупки техники КК "Киевавтодор".

Также сообщается, что Департамент и коммунальная корпорация "предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования" .

В КГГА объяснили, что производство касается закупки машин для внесения жидких хлоридов для КК "Киевавтодор", которая была выполнена по процедуре официальных публичных тендеров.