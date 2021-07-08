Полицейские задержали почти 50 человек, которые сбывали детскую порнографию

В рамках профилактической операции под условным названием "Паутина", направленной на противодействие распространению в Интернете детской порнографии, проведены 47 обысков и изъяты более 18 терабайт противоправного контента, сообщает Деловая столица.

Во время проведения операции совместно со следователями подразделениями Нацполиции разоблачены 47 фигурантов.

"В столице киберполицейские установили двух не связанных между собой киевлянок, которые создавали порно-контент с участием собственных детей. В дальнейшем отснятые материалы фигурантки продавали в Интернете. Пострадавшие дети пока помещены в реабилитационные центры. Злоумышленницы задержаны" , — говорится в сообщении.

В Одессе правоохранители разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 39-ти до 45-ти лет, которые с целью незаконного обогащения создали более 300 сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в частности с участием детей.

Еще одному жителю Одесской области было объявлено подозрение в растлении несовершеннолетних. 24-летний мужчина знакомился в Интернете с детьми с целью дальнейших встреч и совершения в отношении их действий сексуального характера.

В Хмельницкой киберполицейские разоблачили мужчину, который сбывал детскую порнографию. Фигурант в мессенджере продавал противоправный контент, который получал от детей путем их шантажа и запугивания в социальных сетях.

В целом работники полиции провели почти полсотни обысков в 14 областях Украины. Изъято более 18 терабайт противоправного контента. Сейчас продолжаются экспертные исследования.

Установлено 47 фигурантов, 16-м уже объявили о подозрении.

Открыто 57 уголовных производств по ст. 149 (Торговля людьми), ст. 152 (Изнасилование), ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители уже завершили досудебные расследования по четырем фактам правонарушений и направили в суд обвинительные акты.