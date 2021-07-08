Укрзализныця добавила поезд до Бердянска

Укрзализныця с 12 июля назначила курсирование дополнительного двухгрупного ночного поезда из Кременчуга, Полтавы и Харьков к Бердянске, сообщает Экономическая правда.

Так, поезд № 250/249 сообщением Кременчуг, Полтава – Бердянск будет отправляться из Кременчуга в четные даты в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд № 261/262 Харьков — Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 в четные числа.

В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.