Литва обратилась к Турции в связи с наплывом мигрантов из Беларуси

Литва заявила, что в последние дни в стране растет поток мигрантов из Беларуси, многие из которых прибывают авиарейсами из Турции, пишут иностранные СМИ.

"Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности", - сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Он также добавил, что Турция может посодействовать в уменьшении наплыва мигрантов.

Источник: Reuters

"В сотрудничестве с Турцией мы можем легко определить их личности и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они прибыли", - отметил Ландсбергис.

Отметим, что представитель МИД Литвы вызвал главу посольства Беларуси с требованием, чтобы Минск прекратил поток нелегальных мигрантов.