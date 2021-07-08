Евро-2020: в сборной Дании ответили на поражение от Англии

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд и полузащитник команды Пьер-Эмиль Хейбьерг поделились своими эмоциями после поражения от Англии в полуфинале Евро-2020, сообщает УНИАН.

Их цитирует bt.dk﻿.

Юлманд выразил мнение, что пенальти, после которого Англия забила победный гол, не было:

"Я просто не вижу там пенальти. Это тяжело. Одно дело просто проиграть бой, но когда это происходит так, это очень раздражает. Жалко парней. Горько вылетать вот так".

Также он подчеркнул, что сигнализировал арбитру о том, что на поле было два мяча:

"Многое пошло против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть".

Хейбьерг также выразил мнение, что пенальти не было:

"Я находился рядом с моментом и не думаю, что это пенальти. Я не могу подробнее комментировать то, что не видел в деталях, но надеюсь, что судья поступил правильно".

Он предложил арбитрам комментировать свои решения:

"Возможно, с этого момента стоит поставить перед судьями микрофон или камеру, чтобы они могли высказывать мнение и что они думают о таких ситуациях".

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