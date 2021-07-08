В России на западе Карелии ввели ЧС из-за лесных пожаров

На территории Суоярвского района Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров площадью 170 га, сообщает Интерфакс.

"Такое решение 7 июля принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений", - говорится в сообщении.

Площадь пожаров превышает 170 га. Возгорания тушат 44 человека с помощью девяти единиц техники, работают арендаторы леса и карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

Угрозы населенным пунктам нет отметили в Минприроды Карелии.