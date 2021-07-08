В Киеве резко увеличилась концентрация вредных веществ в воздухе

В Киеве в последние дни стало опасно дышать, так как концентрация вредных веществ в воздухе резко увеличилась, сообщает РБК-Украина.

Данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского были взяты в период с 29 июня по 5 июля 2021.

Отмечается, что в столичном воздухе отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержанием:

На Бессарабской площади и площади Победы концентрация взвешенных веществ в 1,0-1,2 раза больше нормы

на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино), Демеевской площади и улицы Семена Скляренко концентрация оксида углерода больше в 1,0-1,4 раза нормы

диоксида азота: в 8,5 раза – на Демеевской площади; в 5,4-7,0 раза – на площади Победы; в 3,5-4,5 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, ул. Каунасской, улицы Инженер Бородина, улице Семена Скляренко; в 2,3-3,4 раза – в других пунктах города, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадок обсерватории), превышений нет;

формальдегида: в 3,1-3,6 раза – на площадях Бессарабской и Демеевской, улице Семена Скляренко, улице Александра Довженко (район метро Шулявка); в 1,0-3,0 раза – на других участках.

Судя по данным геофизической лаборатории, центр Киева и район Центрального автовокзала являются районами с наиболее загрязненным воздухом.

Почему летом в воздухе много опасных веществ

Из-за сильной жары и отсутствия дождей в Киеве вредные вещества в атмосфере рассеиваются намного дольше. В ближайшие дни прогноз по воздуху - неблагоприятный. Опасные вещества будут рассеиваться медленнее. Постарайтесь это время проводить вдали от города и ближе к лесу, в котором намного больше свежего воздуха.

Автор: Людмила Жукова