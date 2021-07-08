В Киев ограничили въезд транспорта: кого это коснется

В Киев ограничили въезд транспорта: кого это коснется

Патрульная полиция предупреждает об ограничении въезда в Киев крупногабаритного транспорта из-за жары, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Telegram-канал﻿ патрульной полиции Киева.

"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 19:00.

Скриншот Telegram
Скриншот Telegram

Предыдущие ограничения:

  • 17 июня 2020 года Кабмин ограничил движение большегрузного транспорта во время жары.
  • 18 мая 2020 года в Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город с целью избежать заторов на дорогах, однако никаких существенных изменений это не дало.
  • Ограничения на въезд крупногабаритного транспорта были устанавлены на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Они действовали в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.
  • 17 сентября 2020 года в связи с погодными условиями был ограничен въезд грузовиков в Киев.

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