В Киев ограничили въезд транспорта: кого это коснется

Патрульная полиция предупреждает об ограничении въезда в Киев крупногабаритного транспорта из-за жары, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Telegram-канал﻿ патрульной полиции Киева.

"Сегодня, 8 июля, с 11:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28°С" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 19:00.

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Предыдущие ограничения: