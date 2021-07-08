Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, как проводит время под домашним арестом.

Политик встретил вопрос с улыбкой, отметив, что коллеги по партии завидуют ему. Он сообщил, что свой досуг проводит с женой и дочерью. Кроме того, к нему постоянно приезжают коллеги. Нардеп уточнил, что не поменял ритм работы.