Медведчук рассказал, как проводит время под домашним арестом
Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, как проводит время под домашним арестом.
Политик встретил вопрос с улыбкой, отметив, что коллеги по партии завидуют ему. Он сообщил, что свой досуг проводит с женой и дочерью. Кроме того, к нему постоянно приезжают коллеги. Нардеп уточнил, что не поменял ритм работы.
В то же время Медведчук подчеркнул, что
"основным неприятным моментом домашнего ареста для него является невозможность встречаться с избирателями".