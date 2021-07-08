В Турции задерживают рейс в Одессу: пассажиры ждут уже 10 часов

Консульство Украины в Турции выяснит причины 10-часовой задержки рейса в Одессу в аэропорту Анталии. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сообщает Укринформ.

"Час назад один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на "горячую линию" МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием", - отметил он.

Спикер добавил, что консулы приложат максимум усилий, чтобы права украинских граждан были полностью соблюдены.

В аэропорту Анталии задерживают рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди более 10 часов находятся в аэропорту без воды и пищи, среди них есть дети.

Причины задержки рейса пассажирам не сообщают.