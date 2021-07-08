В Венгрии начинает действовать спорный закон о "гей-пропаганде"

В Венгрии в четверг, 8 июля, вступает в силу спорный закон, ограничивающий информирование о гомо- и транссексуальности, сообщает Deutsche Welle.

В числе прочего он запрещает соответствующие просветительские программы и рекламу крупных компаний, выражающих солидарность с гомо- и транссексуалами. Запрещаются также книги, информирующие о гомо- и транссексуальности.

Официальная цель нового закона - защитить несовершеннолетних, однако активисты называют происходящее ударом по ЛГБТ-сообществу. Закон, проведенный при поддержке правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подвергается в Европе резкой критике. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС.