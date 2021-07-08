Рынок земли: в каких регионах активнее скупают участки

За первую неделю работы рынка земли в Украине было осуществлено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях, сообщает УНИАН.

Больше всего договоров заключено в следующих регионах:

Винницкая область,

Полтавская область,

Днепропетровская область,

Черкаская область,

Житомиркая область,

Харьковская область,

Киевская область.

"Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях – по 39 операций. Меньше всего в Николаевской - 1 и Запорожской - 2", – говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также за неделю значительное количество сделок на куплю-продажу сельскохозяйственных земель заключили в Днепропетровской области – 35, Черкасской и Житомирской – по 19, Харьковской – 17.

В Киевской области продали 31 участок, а в городе Киеве – 5.