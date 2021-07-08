Рынок земли: в каких регионах активнее скупают участки
За первую неделю работы рынка земли в Украине было осуществлено 322 связанные с землей транзакции, больше всего – в центральных областях, сообщает УНИАН.
Больше всего договоров заключено в следующих регионах:
- Винницкая область,
- Полтавская область,
- Днепропетровская область,
- Черкаская область,
- Житомиркая область,
- Харьковская область,
- Киевская область.
"Больше всего транзакций осуществлено в Винницкой и Полтавской областях – по 39 операций. Меньше всего в Николаевской - 1 и Запорожской - 2", – говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
Также за неделю значительное количество сделок на куплю-продажу сельскохозяйственных земель заключили в Днепропетровской области – 35, Черкасской и Житомирской – по 19, Харьковской – 17.
В Киевской области продали 31 участок, а в городе Киеве – 5.