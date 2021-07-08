Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" Запада

Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь. Запад якобы хочет лишить республику суверенитета, сообщает РБК-Украина.

По его словам, наблюдается постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса возле границ.

"Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь" , - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Он заявил, что Беларусь не хочет воевать, но беларусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб" .

Автор: Анастасия Рокитна