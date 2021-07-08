Microsoft ограничит срок возвращения с Windows 11 на Windows 10

Microsoft ограничит срок возвращения с новой операционной системы на Windows 10, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет сайт﻿ компании.

В корпорации обновили посвященную запуску Windows 11 страницу. В разделе часто задаваемых вопросов специалисты компании объяснили, что пользователь сможет вернуться с ОС нового поколения на Windows 10, если первая не устроит его по каким-либо причинам. Даунгрейд можно будет совершить в течение десяти дней после обновления. В этом случае возвращение произойдет с сохранением всех настроек и файлов пользователя.

В том случае, если пользователь решит вернуться на Windows 10 по истечении названного срока, ему придется воспользоваться другим способом. Для сохранения всех системных настроек и файлов пользователь должен будет совершить резервную копию данных и выполнить чистую установку операционной системы.

При этом специалисты компании отметили, что подобное возвращение нежелательно. Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года.

Ранее представители Microsoft сообщили, что бесплатное обновление Windows 11 будет доступно в течение года после релиза ОС. Ориентировочно пользователи Windows 10 смогут совершить апгрейд до конца 2022 года. Анонс операционной системы нового поколения состоялся в конце июня.