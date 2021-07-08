В Беларуси пропал главред издания "Наша Ніва"

Главред белорусского издания "Наша Ніва" Егор Мартинович не выходит на связь. Его, скорее всего, задержали, сообщает РБК-Украина.

"Пропал не только Егор Мартинович, но и наша собака. Ее просто нет дома. Я не знаю, где был задержан Егор, но собаки нет дома. Боюсь, они задержали его и убили собаку или где-то бросили" , - написала жена главреда "Нашей Нівы".

Напомним, сегодня стало известно, что в Беларуси власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва". У редакторов проводят обыски. Сайт не открывается, редакция ведет Telegram-канал.