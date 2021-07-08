Яхта Медведчука при наложении санкций перешла к другому владельцу

У роскошной 5-палубной яхты, которой владела семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сменился собственник, сообщает Слидство.Инфо.

Это произошло именно в период наложения санкций на имущество и активы политика и его семьи. Однако, похоже, что семья Медведчука и дальше продолжает пользоваться яхтой.

Журналисты выяснили, что яхта Royal Romance , которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечная бенефициара владелица - жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах, в марте сменила владельца.

По данным ресурса equasis.org, 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd, тоже с Маршалловых островов. Фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

19 февраля СНБО наложила санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили , что на другую яхту Виктора Медведчука, "Романс-1", наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

В то же время, с помощью ресурса Marine Traffic выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала на своей Инстаграм странице фото с геолокации "Хорватия". Это может свидетельствовать о том, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

"Слидство.Инфо" обратилось в Назка с просьбой предоставить разъяснения относительно вероятного переоформления яхты семьи Виктора Медведчука. На момент публикации материала ответа не получили.

О самой яхте Виктора Медведчука впервые написал на тот момент экс-нардеп Сергей Лещенко в 2015 году. Он отмечал, что кум Путина заплатил за судно 200 000 000 долларов. Яхта, по информации экс-нардепа, имеет большой бассейн, лифт и номера на 14 гостей и 22 членов экипажа.