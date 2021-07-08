На Донбассе ухудшается ситуация безопасности - ОБСЕ

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций, сообщает Корреспондент.

"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", – заявила Грау.

Она также констатировала, что "стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня" .

По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств" .

Согласно отчету СММ ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня, за минувшие сутки миссия зафиксировала 464 таких случая в Донецкой и Луганской областях.

Также сообщается об ограничении свободы передвижения СММ ОБСЕ на востоке Украины, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.