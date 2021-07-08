РФ провела учения танкистов в Крыму на фоне маневров НАТО

Армейский корпус Черноморского флота РФ провел на полигоне под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3, сообщает Интерфакс.

Учения танкистов состоялись на полигоне "Ангарский" в Крыму на фоне маневров Sea Breeze, которые проводят в регионе Черного моря страны НАТО и их союзники.

"Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3, сообщил флот.

7 июля газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны РФ, сообщила, что 126-ая отдельная бригады береговой обороны в Крыму начала получать модернизированные танки Т-72Б3М.

В тот же день Черноморский флот сообщил о начале в Крыму учений ракетных войск и артиллерии с участием более 800 военнослужащих и более 150 единиц военной и специальной техники.

"Завершением лагерного сбора станет проведение артиллерийских стрельб с отработкой различных тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями", - сообщил Черноморский флот.

В учениях задействованы реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также минометы "Сани" и "Поднос".