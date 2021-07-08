В США обнаружили новый штамм COVID: снижает эффективность вакцин на 70%

В США выявили новый штамм коронавируса под названием Эпсилон. Он может на 70% снизить эффективность имеющихся вакцин, сообщает Обозреватель.

По данным исследователей из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology в Сан-Франциско, у этого варианта есть три мутации.

Они разрушают нейтрализованные антитела, которые вырабатываются такими вакцинами, как Pfizer и Moderna, и защищают от инфекции.

Также спайковые мутации могут отодвинуть на второй план естественные антитела, которые образуются у человека после заражения коронавирусом.

Во время исследования одного из белков-шипов исследователи обнаружили, что мутация ослабила 14 из 34 безопасных для вакцинации нейтрализующих антител.

Отмечается, что эффективность текущих прививок может быть снижена на 50-70% по сравнению со штаммом, который впервые был обнаружен в мае 2020 года.