В "ДНР" выставили на аукцион дом переселенцев, который незаконно отобрали
Оккупанты "ДНР" выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом. Об этом, ссылаясь на сепаратистские СМИ, сообщает Остров.
Речь идет о жилом доме под Ясиноватой. Торговцы краденым назначили за дом, отжатый у собственников, вынужденных покинуть его из-за российской оккупации, стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.
"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки — 2008-й. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки", - расписывают преимущество продаваемого чужого дома организаторы аукциона.
Сепаратистские СМИ напоминают, что
"процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами" запущенны лично главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.