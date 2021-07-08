В "ДНР" выставили на аукцион дом переселенцев, который незаконно отобрали

Оккупанты "ДНР" выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом. Об этом, ссылаясь на сепаратистские СМИ, сообщает Остров.

Речь идет о жилом доме под Ясиноватой. Торговцы краденым назначили за дом, отжатый у собственников, вынужденных покинуть его из-за российской оккупации, стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.

"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки — 2008-й. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки", - расписывают преимущество продаваемого чужого дома организаторы аукциона.