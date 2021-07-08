НАПК просит уволить судью Слиденко из-за поведения

Национальное агентство по предотвращению коррупции обратилось в Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики Конституционного суда с просьбой уволить судью Игоря Слиденко, сообщает Вести.

Обращение подали в связи с "неэтичным поведением" судьи КСУ Слиденко, которое является основанием для освобождения его от должности.

В НАПК напомнили, что 27 октября 2020 года сразу после голосования за неконституционность е-декларирования Слиденко написал письмо работнику НАПК. Последний до происходящему составил в отношении судьи протокол, поскольку Слиденко не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи.

"А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н." – говорилось в нем.