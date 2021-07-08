В два белорусские издания пришли с обысками силовики

Редакции белорусских газет Intex-press и Брестская газета заявили об обысках в офисах изданий, сообщает Новое время.

В четверг, 8 июля, в 12:41 о приходе силовиков заявила редакция Брестской газеты.

По словам очевидцев, четверо или пятеро людей стучали в дверь офиса и угрожали ее выбить.

Сообщение о визите силовиков в редакцию барановичской газеты Intex-press появилось на канале издания в 13:05 того же дня.

Ранее газета получила предупреждение министерства информации за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Главного редактора и учредителя издания Владимира Янукевича тогда оштрафовали за распространение запрещенной информации.

Утром 8 июля власти Беларуси заблокировали доступ к сайту Наша Нива - старейшей оппозиционной газеты страны на белорусском языке. Сейчас издание продолжает работать в соцсетях, а у журналистов проводят обыски.

Журналисты говорят, что не могут сейчас связаться с сотрудниками редакции, в том числе и с главным редактором Егором Мартыновичем.