Китайский конкурент Toyota Prado отправился в продажу

Обновленный рамный внедорожник Maxus D90 Pro совсем скоро поступит к дилерам. Старт продаж китайского автомобиля запланирован на 15 июля 2021 года, сообщает Автоцентр.

От предшественника рестайлинговый автомобиль отличается дизайном решетки радиатора и задних фонарей. В отделке преобладают более качественные материалы, а в списке опций – новые пункты. За доплату Максус Д90 Про укомплектуют системой мультимедиа с увеличенным до 12,3 дюймов дисплеем, сиденьями с вентиляцией и подогревом, панорамным люком.

В движение рестайлинговый Maxus D90 Pro приводит 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 224 л.с. Также для китайского внедорожника предложат дизельный мотор того же объема. Его отдача – 218 л.с. Оба работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В стандартном оснащении модели – ряд систем помощи водителю. В их числе система контроля полосы движения, предотвращения столкновений, интеллектуальный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Поскольку дилеры начнут получать первые обновленные внедорожники примерно через неделю, точная стоимость Maxus D90 Pro еще неизвестна. Ориентировочно, на родном рынке марки новинку оценят дешевле 27 000 долларов.