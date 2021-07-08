Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

Соревнования летних Олимпийских игр в Токио в столичном регионе пройдут без зрителей, сообщает Зеркало недели.

В Токио состоялась встреча организаторов Игр, руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и местных властей.

По итогам переговоров было принято решение закрыть для болельщиков соревнования, которые будут проходить в столичных префектурах Тиба, Канагава и Сайтама.

Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа. При этом местное правительство уже приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио, который продлится до 22 августа. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди населения.