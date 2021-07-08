Местные бюджеты недополучают миллиарды из-за теневой продажи табака

Местные общины ежегодно недополучают около 2 млрд грн акцизных поступлений в результате продажи табачных изделий без учета, в Минфине считают решением изменение принципа налогообложения, сообщает Экономическая правда.

Так, власти хотят переложить уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков.

Сегодня часть продукции продается без учета, то есть "в тени". Это приводит к тому, что местные бюджеты ежегодно недополучают 2 млрд грн из-за неприменения кассовых аппаратов при продаже табачных изделий за наличные, объясняют в ведомстве.

И с учетом предлагаемых изменений налог будет платиться от всей выпущенной продукции производителями непосредственно и импортерами, и не будет "теряться" при многочисленных перепродажах.