Замминистра обороны времен Порошенко избирают меру пресечения

Сегодня, 8 июля, в Печерском райсуде избирают меру пресечения Игорю Павловскому, который занимал должность заместителя министра обороны времен Порошенко. На защиту Павловского встали сторонники пятого президента.

Об этом сообщает Telegram-канал ﻿Политика Страны.

Как стало известно, на прошлой неделе Павловскому вручили подозрение по новым хищениям в армии, а именно о закупках военной техники заведомо низкого качества. И по контрактам, которые ставили в привилегированные условия заводы Порошенко.

Отметим, что по аналогичному делу вчера уже арестовали директора "Кузницы на Рыбальском" Валерия Шандру.