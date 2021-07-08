Курс рубля продолжает стремительно снижаться

Рубль падает вместе со всеми валютами развивающихся стран, но сильное снижение цены нефти делает его сегодня худшей валютой в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, сообщает ПроФинанс.

График рубля к доллару интервалами в 4 часа

Рубль снизился вместе с большинством аналогов из развивающихся стран, упав до самого низкого уровня по отношению к доллару с 4 мая из-за обвала цен на нефть. Доходность российских облигаций выросла до максимума за три недели. Рубль -0,5% до 75,1250.

Последние данные по инфляции означают, что «наши ожидания повышения учетной ставки на 75 базисных пунктов на заседании 23 июля теперь выглядят очень консервативными, и более сильное повышение ставки больше нельзя исключать», - написала экономист Альфа-банка Наталья Орлова пишет в заметке.

Повышение минимум на 50 б.п. на следующем заседании по ставке «уже выглядит неизбежным сценарием», - пишут аналитики Росбанка. Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 2 б.п. до 7,24%, максимума с 16 июня. Индекс Московской биржи России падает на 0,9% до 3 858,86. Нефть марки Brent теряет 1% до 72,69 долларов за баррель.

Валюты развивающихся рынков упали до двухмесячного минимума в четверг на фоне растущих опасений по поводу замедления восстановления экономики после обострения COVID, в то время как акции упали более чем на 1,5% из-за опасений по поводу репрессий Китая в отношении технологических компаний.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI упал на 0,3% до двухмесячного минимума в 1721,92 пункта, в то время как доллар колебался около трехмесячного максимума после того, как протоколы недавнего заседания Федеральной резервной системы подтвердили график банка для начала ужесточения ДКП.

Российский рубль был худшей валютой в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, упав почти на 1% до 75,2372 - самого низкого уровня по отношению к доллару за два месяца. Рэнд ЮАР упал на 0,6%, а турецкая лира упала на 0,3%.

В Китае опасения замедления экономического восстановления после COVID усилились после того, как кабинет министров страны заявил, что власти будут использовать своевременное сокращение нормативов резервных требований (RRR) банков для поддержки экономики.

Резкое увеличение числа случаев дельта-варианта коронавируса во всем мире ухудшает настроения и веру в полноценное выздоровление мировой экономики после пандемии.

В последние недели развивающиеся рынки переживают падение из-за снижения аппетита к риску. Индекс акций развивающихся рынков MSCI упал на 1,5% до более чем семинедельного минимума. Акции тяжеловесных китайских и гонконгских компаний были распроданы массово после того, как правительство приказало удалить приложение Didi Global для мобильных приложений и оштрафовало крупные технологические компании.