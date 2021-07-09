Почему автомобильные аккумуляторы выходят из строя

Экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст авто – главные причины, которые влияют на пусковую мощность аккумуляторной батареи, сообщает 24 Канал.

Большинство водителей вспоминают об аккумуляторе только, когда двигатель отказывается заводиться, а случается это чаще всего в холодную зимнюю пору. Однако летняя жара не менее опасна для АКБ.

Экстремальные температуры

Летняя жара с экстремально высокими температурами может привести к потере заряда аккумулятора. К сожалению, проблему часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.

Как предотвратить проблему?

По возможности избегайте парковки на солнце;

Регулярно проверяйте степень зарядки АКБ и в случае необходимости заряжайте. Минимальный показатель напряжения разомкнутой цепи должен быть не менее 12,5 В, а в идеале – 12,7 В;

Периодически осматривайте состояние клемм – они должны быть не окисленными;

Держите под контролем состояние генератора;

При поездках на большие расстояния не допускайте перезарядки батареи. Для этого, например, можно ехать с включенными фарами, во время стоянки включать максимальное количество приборов, которые потребляют электроэнергию.

Если батарея все-таки нуждается в замене, установку новой лучше доверить профессионалам. Ведь аккумулятор тесно связан с другими электронными компонентами в автомобиле. Если электрическая цепь между АКБ и компьютерной системой автомобиля нарушена, данные в блоках управления и информационно-развлекательных системах могут быть потеряны. Электронные компоненты, такие как радиоприемники и окна, нужно будет перепрограммировать.

Нерегулярное использование

Многие водители думают, что при выключенном двигателе электроэнергия не расходуется. Это не так. Некоторым системам, таким как сигнализация и замки, функции бесключевого доступа и навигации, нужно электричество, даже когда автомобиль припаркован. Именно поэтому после простоя в течение нескольких недель автомобиль может не завестись. Чаще всего подобная неприятность случается в холодную погоду или если батарея старая.

Как предотвратить проблему?

Если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор нужно проверить и зарядить при необходимости, используя специальное зарядное устройство;

Вождение автомобиля один раз в неделю в течение как минимум сорока минут поможет предотвратить проблемы с запуском.

Частые короткие поездки

При вождении в условиях “дом – работа – магазин”, когда автовладелец проезжает только короткие расстояния, аккумулятор не может полностью перезарядиться. Даже качественный и вместительный аккумулятор при такой эксплуатации может преждевременно выйти из строя.

Как предотвратить проблему?

Хотя бы раз в месяц отправляйтесь в дальние поездки на автомобиле, чтобы зарядить аккумулятор через генератор.

Возраст аккумулятора

С увеличением возраста мощность аккумулятора может снижаться из-за коррозии и сульфатации, которые препятствуют правильной зарядке.

Как предотвратить проблему?

Регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы гарантировать надлежащий уровень заряда и работоспособность АКБ;

Нормальный срок службы аккумулятора 4 – 5 лет.

Проблемы с генератором и реле-регулятором

На генераторе со временем изнашиваются щетки, могут возникнуть проблемы с ремнем генератора или силой натяжения. Иногда выходит из строя реле-регулятор.

Как предотвратить проблему?

Часто старый аккумулятор, или неисправности электрических систем приводят к повышенной загрузке генератора и реле-регулятора. Аккумулятор надо вовремя обслуживать (если он обслуживаемый) или менять, а электрооборудование автомобиля периодически диагностировать.

Утечка тока

Такая проблема проявляется когда какой-то из потребителей тока расходует его больше чем нужно во время парковки автомобиля. Это может быть связано с плохим контактом датчика двери, дефектом в проводке... на самом деле причин может быть много.

Как предотвратить проблему?