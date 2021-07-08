Медведчук пожаловался на домашний арест

Обвиненный в государственной измене народный депутат от фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук пожаловался на ограничения, связанные с домашним арестом. По его словам, он не может в полной мере заниматься депутатскими обязанностями, сообщает Обозреватель.

При этом к нему постоянно приезжают коллеги по партии, еженедельно проводятся заседания стратегического совета ОПЗЖ.

"Ритм работы не поменялся, работать необходимо. Самое главное ограничение – это невозможность выполнения моих депутатских полномочий" , – подчеркнул Медведчук.

Он считает такое ограничение незаконным, так как полномочия народного депутата нельзя приостанавливать.