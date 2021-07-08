ГБР проводит обыски в "Киевводоканале"
Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в главном офисе частного акционерного общества "АК" Киевводоканал ", сообщает Деловая столица.
Как сообщили в "Киевводоканале", следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства со ссылкой сайт КГГА
Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.
"Киевводоканал" сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.