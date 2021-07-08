В Украине могут приостановить выдачу водительских удостоверений

Сервисные центры МВД могут остановить оказание административных услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений, сообщает Деловая столица.

"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации / перерегистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений" , — говорится в объявлении на сайте сервисного центра МВД.

У пользователей просят прощения за неудобства и предлагают следить за информацией о работе региональных сервисных центров МВД на соответствующих сайтах.