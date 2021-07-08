Стали известны название и стоимость книги Юлии Мендель

Книга мемуаров бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, в которой она описала свой двухгодичный опыт работы в Офисе президента, называется "Каждый из нас - Президент", сообщает Страна.ua.

На обложке, которая оформлена в сдержанных, черно-серых тонах, изображена сама Мендель в пиджаке. Девушка улыбается и смотрит в сторону. Над названием книги написана фраза: "Лицо новой страны".

Издателем книги стал клуб "Сімейного дозвілля" (Харьков). В продаже мемуары появятся уже 11 июля, стоимость книги 190 гривен. Она довольно объемная - 288 страниц.

Хотя на сегодняшний день книги еще нет в продаже, уже можно оформить предзаказ.

Возрастные ограничения книги - 16+.

Ранее журналисты прочитали отрывок из книги Юлии Мендель и проанализировали его. В нем не идет речь об инсайдах ОП или сотрудничестве с Владимиром Зеленским. Автор размышляет об уроках истории для народа, идентичности и языках.

Советского солдата, победившего нацизм, Мендель видит как неуравновешенного насильника с алкогольной зависимостью. Русскоязычные украинцы, в ее понимании, непременно скучают по СССР и "топят" за Россию.

Часть текста посвящена развитию тезиса об "украинском русском языке". Юлия объяснила, что имеет в виду "сочный суржик", который надо внедрять.

За помощью с выбором фотографии для обложки Мендель обращалась к своим подписчикам в социальных сетях. Девушка показала три варианта, там был окончательный вариант обложки и еще два снимка, на одном из которых Мендель была одета в красное платье с глубоким вырезом сзади.