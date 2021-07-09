ЕС впервые признал иностранный COVID-сертификат

Еврокомиссия приняла решение о признании швейцарского сертификата COVID-19. Швейцария стала первой страной, чей иностранный документ был признан ЕС, сообщает РБК-Украина.

Как отмечает издание La Nacion, по словам представителя ЕС Кристиана Виганда, Еврокомиссия признает швейцарский COVID-сертификат, который отныне будет считаться эквивалентным цифровым документам политического объединения.

Стоит отметить, что Швейцария стала первой страной за пределами ЕС, сертификат будет присоединен к электронной системе. В частности, как отметил Виганда, COVID-сертификаты ЕС также будут признаваться и на территории Швейцарии.

Автор: Сергей Пышкин