Шмыгаль заверил, что COVID-вакцины хватит всем

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что украинская власть уже заказала достаточное количество вакцин от коронавируса, которых должно хватить всем гражданам, сообщает Деловая столица.

Как напомнил Шмыгаль, в начале пандемии страны столкнулись с проблемой по обеспечению вакцинами от коронавируса, потому что производители не успевали обеспечить международный спрос.

"Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам" ,- сказал он.

Шмыгаль также поблагодарил страны и организации, которые помогли и продолжают помогать с вакцинами от коронавируса для украинцев.